Eigentlich hatten sich Berlin und Brandenburg einmal darauf verständigt, dass die Fahrpreise für Busse und Bahnen jedes Jahr steigen sollen - und zwar orientiert an einem Index, der aus Lebenshaltungs-, Benzin- und Stromkosten errechnet wird. Das zumindest ist nun wohl nicht der Fall - was in den Brandenburger Landkreisen offenbar Unmut erregt: Dort würde man gern ein bisschen bei den Preisen drauflegen.

Und deswegen will gut Ding eben Weile haben. Mindestens noch das gesamte nächste Jahr über soll getagt werden. Und so lange wird es keine Ticketpreis-Erhöhungen geben - das haben SPD, Linke und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Dass Berlin Verzicht üben will, hält Henner Schmidt von der oppositionellen FDP für eine gute Lösung: "Das ist erstmal vernünftig, dass es da keine Tariferhöhungen gibt. Zurzeit steigen die Kosten ja auch nicht so dramatisch an. Also, da kann man durchaus warten, bis man wirklich ein Konzept hat."



Der CDU-Abgeordneten Oliver Friederici findet diesen Berliner Sonderweg falsch: "Tariferhöhungen müssen sein. Dass Rot-Rot-Grün das nicht möchte, weil sie damit wahrscheinlich ihre eigenen Wähler vergräzen, kann ich verstehen. So kann man aber keine Politik machen."



So kommen wird es aber wohl trotzdem, zur Freude der Fahrgäste in der Hauptstadt. Ende September will der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds darüber beraten.