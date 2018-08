Bild: imago/Seeliger

Staatsbesuch in Deutschland - Erdogan kommt Ende September nach Berlin

07.08.18 | 19:41 Uhr

Voraussichtlich mit militärischen Ehren wird der türkische Präsident Erdogan am 28. und 29.September in Berlin empfangen. Der Termin steht seit Dienstag fest. Ob der türkische Präsident in Deutschland auch vor Landsleuten sprechen wird, ist noch offen.



Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch nach Berlin. Das bestätigte das Bundespräsidialamt am Dienstag. Demnach wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Erdogan mit militärischen Ehren begrüßen. Am Abend des ersten Tages ist - entsprechend dem üblichen Zeremoniell - ein Staatsbankett vorgesehen.

Einzelheiten des Programms noch ungeklärt

Steinmeier hatte Erdogan nach dessen Wiederwahl Ende Juni zu einem Besuch in Deutschland eingeladen. Über Einzelheiten des Programms werde derzeit noch "in enger Abstimmung" zwischen beiden Seiten gesprochen, hieß es. Auch mit Kanzlerin Angela Merkel und anderen deutschen Politikern dürfte der türkische Präsident zusammentreffen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber noch nicht. Auch die Frage, ob Erdogan vor türkischen Landsleuten sprechen wird, blieb zunächst offen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, die Bundesregierung werde bei dem Besuch auch konfliktreiche Themen ansprechen, etwa die Lage inhaftierter deutscher Staatsbürger in der Türkei. Die kurdische Gemeinde in Berlin will vor dem Brandenburger Tor gegen Erdogan demonstrieren.

Streitpunkte zwischen Deutschland und der Türkei

Festnahmen und Einreiseverweigerungen belasten die deutsch-türkischen Beziehungen seit dem Putschversuch im Juli 2016 massiv. Weitere Streitpunkte sind die restriktive Genehmigung deutscher Rüstungsexporte sowie das Verhältnis zur EU und die Zukunft der Beitrittsverhandlungen. Die Türkei wirft Deutschland vor, nicht gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und gegen die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen vorzugehen.

Mindestens 54 Deutschen ist seit Jahresbeginn die Einreise in die Türkei verweigert worden. Die Freilassung des prominentesten Häftlings, des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, hatte im Februar allerdings etwas Entspannung gebracht. Kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft warf dann die Affäre um die Fotos der deutschen Profis Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit Erdogan ein Schlaglicht auf die schwierigen Beziehungen. Im Juni dieses Jahres wurde Erdogan als türkischer Staatspräsident wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag in Berlin bei fast 50 Prozent. Allerdings gilt die türkische Community in der Hauptstadt als gespalten. Präsident Erdogan war zuletzt im Februar 2014 in Berlin, wo er unter anderem in einer Rede vor 4.000 Zuhörern für die Direktwahl des türkischen Präsidenten warb.

