Streit um Umbenennung - Die Mohrenstraße bleibt ein Zankapfel

Seit Jahren gibt es Streit um den Namen der Mohrenstraße in Berlin-Mitte - Dunkelhäutige finden ihn verletzend und rassistisch. Geändert wurde er bisher nicht, denn im Bezirk sind sie sich niicht einig. Aber die Kritiker lassen nicht locker. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Es ist nicht viel los in der Mohrenstraße an einem durchschnittlichen Tag. Weder besonders viele Autos noch besonders viele Menschen passieren die etwa 900 Meter lange Straße mit den vielen Gründerzeit-Bauten, in der auch das Bundesjustizministerium seinen Sitz hat. Aber einmal im Jahr ist das anders, da wird in und an der Mohrenstraße lautstark gefeiert – und zwar das sogenannte Umbenennungsfest. Am Samstag steigt es zum fünften Mal, und das, obwohl die Mohrenstraße gar nicht umbenannt wird, sondern immer noch so heißt, wie sie heißt. Das Fest soll ein Protest sein für die Umbenennung. Denn Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland sagt: "Das Wort Mohr kommt aus dem Griechischen und steht für dumm, einfältig, nicht wirklich intelligent. Schwarze Menschen haben Begriffe wie diesen niemals selbst gewählt, um sich zu bezeichnen, sondern weiße Menschen haben das gemacht, im Kontext von Rassismus und Kolonialgeschichte." Damit sei der Begriff nicht nur eine Fremdbezeichnung, sondern drücke auch aus, dass schwarze Menschen aus der Sicht von weißen Menschen unter ihnen stehen.

Bezirkspolitiker wollten, dass sich Initiativen einigen - ohne Erfolg

Trotz dieser Argumente und trotz aller Umbenennungsfeste blieb der Name bis heute - und war auch seit vier Jahren im Bezirk Mitte kein Thema mehr. Die dortige Bezirksverordneten-versammlung (BVV) könnte eine Umbenennung beschließen. Vor vier Jahren gab es aber lediglich eine Anhörung in der AG Geschichte der BVV. Dabei durften Initiativen, die für die Umbenennung sind, ihre Argumente genauso vorbringen wie die Initiative "Pro Mohrenstraße", die dagegen ist. "Im Anschluss wurde beschlossen, dass diese verschiedenen Gruppen ins Gespräch kommen und dabei Strategien entwickelt werden sollen, wie man mit dem Thema am Ort selbst umgehen kann", erzählt Laura Neugebauer, Sprecherin der Grünen-Fraktion in der BVV in Mitte.

Die Gespräche scheiterten, die Initiativen konnten sich nicht einigen. Trotzdem passierte danach: nichts. Die Politik interessierte sich nicht mehr für das Thema, keine Partei stellte einen Antrag zur Umbenennung der Mohrenstraße. Dabei gibt es viele Stimmen, die sich für einen neuen Namen aussprechen. "Die Position der Berliner SPD ist, dass die Mohrenstraße vor vielen hundert Jahren in einem kolonialen Kontext so benannt wurde und auch heute noch auf sehr viele Menschen diskriminierend wirkt", sagt zum Beispiel Julian Zado, stellvertretender Landesvorsitzender der Berliner SPD. "Es muss Schluss sein mit der Diskriminierung, die durch diesen Straßennamen entsteht, deswegen muss sie dringend umbenannt werden." Die Berliner SPD unterstütze darum Initiativen, die sich für die Umbenennung der Mohrenstraße einsetzen, genauso wie das Umbenennungsfest selbst.

Berliner SPD ist für, SPD in Mitte gegen die Umbenennung

Auch Laura Neugebauer von den Grünen in Mitte hat grundsätzlich nichts gegen eine Umbenennung, denn auch sie findet das Wort Mohr rassistisch und verletzend. Und Grüne und SPD haben seit zwei Jahren in der BVV Mitte die Mehrheit. Das Problem: Die SPD in Mitte sieht die Dinge etwas anders als die Berliner SPD. Eine Umbenennung "steht derzeit für die Mohrenstraße nicht zur Debatte", sagt Martina Matischok, Vorsitzende der SPD-Fraktion in Mitte. Stattdessen, so der Vorschlag der SPD in Mitte, solle die Mohrenstraße als Lern- und Erinnerungsort gestaltet werden, an dem insbesondere im U-Bahnhof über die Geschichte Schwarzer Menschen in Berlin informiert wird. "Ein solcher Lern- und Erinnerungsort ist zum Verständnis und zur Aufklärung besser geeignet als eine pure Tilgung des Namens, mit der auch der Anlass für Beschäftigung mit der gesamten Thematik verschwinden würde", argumentiert Matischok.

Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland lässt dieses Argument allerdings nicht gelten: "Gelinde gesagt finde ich das unsäglich, denn damit wird eigentlich gesagt: Schwarze Menschen müssten mit Diskriminierung im öffentlichen Raum – also dem Erhalt des Namens – leben, weil Berlin sich auf eine bestimmte Epoche seiner Geschichte beziehen will." Das sei extrem problematisch, denn "an dem Namen festzuhalten bedeutet eben, nicht wirklich Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle und Verletzungen Schwarzer Menschen." Zudem betont Della: "Es geht uns nicht darum, dass wir Geschichte oder Perspektiven unsichtbar machen wollen. Wir wollen nicht einfach irgendwelche Straßennamen haben, sondern einen Bezug zum Hintergrund der ursprünglichen Namen."

Koalitionsvertrag: Kritischer Umgang mit Kolonialgeschichte

Deshalb hat Della als neuen Namensgeber der Straße Anton Wilhelm Amo vorgeschlagen. Amo lebte zu der Zeit in Deutschland, als die Mohrenstraße ihren Namen erhielt. 1703 geboren, kam er als versklavtes Kind aus dem heutigen Ghana nach Deutschland, war später der erste Schwarze Professor des Landes und hat eine Streitschrift für die Gleichstellung Schwarzer Menschen in Deutschland verfasst. "Damit hat er einen Grundstein für die Schwarze Bewegung in Deutschland gelegt", so Della. Trotz - oder gerade wegen - seines Einsatzes für die Rechte Schwarzer Menschen ist Amo aber von Diskriminierung nicht verschont geblieben, so durfte er nicht heiraten und musste letztendlich Deutschland wieder verlassen. Dass der Bezirk die Mohrenstraße bald nach Amo benennt, ist trotz dessen Geschichte unwahrscheinlich. Vielleicht sorgt aber das Land Berlin bald dafür, denn im rot-rot-grünen Berliner Koalitionsvertrag steht, das Land wolle sich kritisch mit seiner Kolonialgeschichte auseinandersetzen. "Das macht mich zuversichtlich, dass zumindest Prozesse in Gang kommen", gibt sich Tahir Della verhalten optimistisch. Und weil es noch mehr Straßennamen in Berlin gibt, die einen Kolonialhintergrund haben, schiebt er noch hinterher: "Ich hoffe, dass wir ein stadtweites Konzept mit einem stadtweiten Umgang bekommen, damit wir uns dann endlich nicht mehr von Straße zu Straße hangeln müssen."

