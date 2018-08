Roman Berlin Dienstag, 14.08.2018 | 13:17 Uhr

Hm, schon wieder was mit "Müller"? -- Ach ne, endlich mal wieder was mit Müller.

Man hört ja so selten was von ihm; dachte schon, er re(a)giert nicht mehr.

Und dann soooo schmutzig.

Immerhin kann er jetzt von sich behaupten, was schmutzig zu machen, auch wenn's nicht seine Hände sind. Fände ich jedenfalls besser.