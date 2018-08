Urteil zur Vollkszählung in Berlin fällt im September

Das Bundesverfassungsgericht will am 19. September sein Urteil zur Volkszählung von 2011 verkünden. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Gegen den Zensus hatten die Länder Berlin und Hamburg geklagt. Sie kritisieren, dass durch das angewandte Stichprobenverfahren die Einwohnerzahlen beider Städte zu Unrecht nach unten korrigiert wurden. Berlin und Hamburg bekamen dadurch weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich.