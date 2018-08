Der Verein Opferperspektive für Betroffene rechter Gewalt hat bis Anfang August mehr als 100 rechtsextreme Angriffe in Brandenburg registriert. 97 Angriffe seien es im ersten Halbjahr 2018 - also von Januar bis Juni - gewesen. 80 Fälle seien rassistisch motiviert gewesen, teilte die Opferperspektive am Mittwoch in Potsdam mit.

Im ersten Halbjahr 2017 wurden 98 Fälle gezählt - einer mehr als im ersten Halbjahr dieses Jahres. Im ganzen Jahr 2017 waren es 171 Fälle rechtsextreme Angriffe. 2016 wurden 221 Angriffe gezählt.

Das Niveau rassistischer Gewalt bleibe stabil hoch, hieß es von dem Verein, obwohl viele Gründe, die in den vergangenen drei Jahren für den Anstieg rechter Gewalttaten herangezogen wurden, derzeit nicht gegeben seien. Weder gebe es in diesem Jahr Landtags- oder Bundestagswahlen, noch kämen derzeit in hoher Zahl Geflüchtete in Brandenburg an. Auch gebe es außerhalb des Cottbusser Großraums derzeit keine starken politischen Aktivitäten rechter Gruppen im öffentlichen Raum.