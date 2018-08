Personalschlüssel in Brandenburger Kitas unterm Schnitt

In Ostdeutschland muss sich ein Erzieher um etwa doppelt so viele Krippen-Kinder kümmern wie im Westen Deutschlands - das zeigt eine neue Studie. In den Kindergärten ist die Tendenz ähnlich - dafür sorgen auch die Zahlen aus Brandenburg. Von Martin Schneider