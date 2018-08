Zum 73. Jahrestag des Atombombenabwurfs über Hiroshima und Nagasaki läutet am Montagabend die Berliner Weltfriedensglocke.

Das "Bündnis 6. August" will ab 18 Uhr am Großen Teich im Volkspark Friedrichshain mit einer Gedenkveranstaltung an die Opfer erinnern. Die Friedensglocke ist im Volkspark Friedrichshain am Großen Teich fest installiert. Auch heute noch bestehe durch die Existenz von Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung, teilten die Organisatoren in einer Erklärung mit.