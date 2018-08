Die Gründe für die vielen Waldbrände in Brandenburg dieses Jahr werde man sehr genau auswerten, so Woidke. Im Herbst werde es einen Bericht dazu geben. Auch der Frage, ob das Land Brandenburg für weitere Sommer mit ähnlich vielen Waldbränden gut genug aufgestellt sei, werde man sich stellen. Beratungen über die Anschaffung von Löschflugzeugen schloss Woidke nicht aus.



Mehr als 400 Waldbrände gab es dieses Jahr in Brandenburg. Seit Donnerstagnacht ist die Feuerwehr dabei, den bisher größten Brand in Treuenbrietzen südwestlich von Berlin zu löschen.