Die studierte Wald-Managerin hat zu Freilandwölfen und zu verwilderten Haushunden geforscht. Jetzt berät sie Schäfer, wie sie ihre Tiere schützen können und wo es Fördermittel gibt. In 430 Fällen von gerissenen Nutztieren wurde ein Wolf als Verursacher ermittelt oder zumindest nicht ausgeschlossen. An betroffene Tierhalter gingen seit 2007 bis Ende Juni dieses Jahres rund 252.000 Euro Entschädigung.

Die Wolfsbeauftragte empfiehlt zum Schutz vor Wölfen einen mindestens 90 Zentimeter hohen Zaun. Aber auch für Zäune bis 1,20 Meter Höhe gibt es laut Pellegrini Fördermittel. Am effektivsten seien Elektrozäune mit 4.000 Volt. Nach ihren Angaben haben Tierhalter in diesem Jahr schon mehr als 100 Fördermittelanträge mit einer Gesamtsumme von 420.000 Euro in Brandenburg eingereicht. Etwa 70 davon sind schon bewilligt, 40 derzeit in Bearbeitung. Mit dem Geld können Zäune oder die Anschaffung speziell ausgebildeter Herdenschutzhunde gefördert werden.

Außerdem gibt es eine Zahlung zum Schadensausgleich, wenn ein Wolf Weidetiere gerissen hat - vorausgesetzt, die Herde wurde ausreichend geschützt. Die Summe sei jedoch auf 15.000 Euro innerhalb von drei Jahren begrenzt, erklärt Pellegrini, deren Stelle zunächst bis Mai nächsten Jahres befristet ist.