Um ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für ihr Kind durchzusetzen, ziehen immer mehr Berliner Eltern vor Gericht. Die Zahl der Klagen ist in Berlin im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, es gab knapp fünf Mal mehr. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Sebastian Czaja hervor.

Während die Jugendämter der Berliner Bezirke im vergangenen Jahr 19 Verfahren zählten, waren es in der ersten Jahreshälfte 2018 bereits 101 Verfahren. Von den Klagen betroffen sind am stärksten die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg mit 31 Klagen und Pankow (28). Im Vorjahr hatte es in Friedrichshain Kreuzberg ganze zwei, in Pankow sechs Verfahren gegeben.

Die wenigsten Klagen wurden im laufenden Jahr in Steglitz-Zehlendorf und in Reinickendorf (je 1) gezählt, 2017 tauchte Reinickendorf in der Liste gar nicht auf, Klagen verzeichneten insgesamt nur sechs der Bezirke.