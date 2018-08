Die vierte Ausgabe wird auch die letzte sein: Die Techno-Demonstration Zug der Liebe wird zukünftig nicht mehr stattfinden und am 25. August zum letzten Mal durch Berlin ziehen. Zunehmende Schwierigkeiten bei der Finanzierung sowie der hohe Aufwand, mit dem die Organisatoren konfrontiert würden, seien die Gründe für das Aus, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

So seien von den 120.000 Euro Planungskosten bisher nur Viertel gesichert. Das Musicboard Berlin habe einen Förderung von 18.000 Euro zugesagt, über Crowdfunding seien weitere 9.000 Euro zusammengekommen. Der ehrenamtliche Verein, der die Demonstration ausrichtet, werde deshalb nach dem Umzug aufgelöst. Die Anzahl der Wagen, auf denen DJs spielen, wurde wegen der hohen Kosten um fünf auf insgesamt 15 reduziert.



Neben verschiedenen Berliner Clubs werden unter anderem auch die Obdachlosenhilfe und der Berliner Tierschutzverein an dem Demonstrationszug teilnehmen. Der Umzug beginnt in diesem Jahr im Treptower Park am Sowjetischen Ehrenmal und endet am S-Bahnhof Lichtenberg.