Verein "Zukunft Heimat" demonstriert in Cottbus

Nach wochenlanger Pause hat der Verein "Zukunft Heimat" in Cottbus erneut zu einer Demonstration gegen Migration und offene Grenzen aufgerufen. Mehrere hundert Menschen sind dem Aufruf diesmal gefolgt.



Anfang des Jahres waren es noch bis zu 3.000 Demonstranten. "Zukunft Heimat" war zuletzt in den Schlagzeilen, weil der Verein laut Verfassungsschutz Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben soll.