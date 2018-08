Zulage auch für Erzieherinnen an Brennpunktschulen geplant

Nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher an Brennpunktschulen in Berlin sollen bald mehr Geld erhalten.



Auf die Regelung, mit der die hohe Fluktuation an Problemschulen gebremst werden soll, haben sich laut "Tagesspiegel" die Bildungspolitiker von Rot-Rot-Grün geeinigt. Finanzsenator Matthias Kollatz hat allerdings noch nicht zugestimmt. Insgesamt sind für die Maßnahme 17 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2018/19 vorgesehen.

Erzieher an Brennpunktschulen sollen eine Zulage bekommen, die ungefähr einer höheren Gehaltsstufe entspricht. Das wären zwischen 70 und 350 Euro, abhängig von der jeweiligen Gehaltsstufe. Demnach könnten rund 2.000 Lehrkräfte mit etwa 300 Euro mehr im Monat rechnen.



Der Gehaltszuschlag würde für Schulen gelten, an denen mehr als 80 Prozent der Schüler aus Familien kommen, die auf Hartz-IV angewiesen sind.