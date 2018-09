Der Berliner Senat hat bekräftigt, dass er in den nächsten anderthalb Jahren 4.000 neue Wohnungen für Studierende schaffen will. Rund 700 davon seien bereits fertig, sagte Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Kracht (SPD) am Freitag dem rbb. Er sei optimistisch, dass die fehlenden Einheiten bis 2020 fertig würden.