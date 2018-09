Am Montag war es in Berlin-Mitte erneut zu einer tödlichen Kollision eines Lkw mit einem Radfahrer gekommen. Eine Stunde zuvor kam es auch in Berlin-Tempelhof zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad. Dabei verletzte sich die Radfahrerin schwer.

Der ADFC Berlin kündigte an, eine Mahnwache für den verstorbenen Radfahrer abzuhalten. Sie soll an diesem Mittwoch um 17:30 Uhr am Unfallort an der Moll-/Otto-Braun-Straße stattfinden.



Bisher sind in Berlin in diesem Jahr zehn Radfahrer im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Insgesamt gab es 30 Verkehrstote in Berlin. Im gesamten Jahr 2017 waren es laut Polizei 36.