dpa/Michael Kappeler Video: Abendschau | 24.09.2018 | Dorit Knieling, Boris Hermel | Bild: dpa/Michael Kappeler

Verstöße gegen das Neutralitätsgebot an Schulen - Berliner AfD plant Meldeportal für Schüler

24.09.18 | 21:22

Die Berliner AfD diskutiert über die Einrichtung einer Internet-Plattform, auf der Eltern und Schüler melden können, wenn Parteien im Unterricht ausgegrenzt oder falsch dargestellt werden. Der Grund: Die AfD ist der Meinung, dass in Berliner Schulen gegen das Neutralitätsgebot verstoßen wird, wenn es um die Partei geht. Hintergrund ist eine von Protesten begleitete AfD-Veranstaltung an der Reinickendorfer Bettina-von-Arnim-Schule in der vergangenen Woche. Im Vorfeld, so die AfD, hätten Lehrer auch Schüler angehalten, Anti-AfD-Plakate herzustellen. Das will die AfD nicht hinnehmen.

Vorbild Hamburg

In der Hauptstadt sei nun ein ähnliches Portal wie in Hamburg im Gespräch, sagte der AfD-Abgeordnete Franz Kerker am Montag. Die Fraktion wolle das am Dienstag besprechen. In Hamburg hat die AfD eine Plattform geschaltet, auf der angebliche politische Indoktrinationen in Klassenzimmern gemeldet werden sollen. Die Seite gibt Informationen zum Neutralitätsgebot und bietet per Kontaktformular die Möglichkeit, der Fraktion Verstöße zu melden.

Kritiker betrachten Plattform als "digitalen Pranger"

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat große Bedenken, was eine solche Plattform angeht. "Hier werden Menschen an den Pranger gestellt", sagte Scheeres am Montag der rbb-Abendschau. Abgesehen davon gebe es mit der Schulaufsicht und einem Beschwerdemanagement bei der Senatsbildungsverwaltung ausreichend Gremien für Beschwerden. Diese Ansicht teilen auch Elternvertreter. Norman Heise von Landeselternausschuss bezeichnete die AfD-Plattform der rbb-Abendschau gegenüber als überflüssig und gefährlich. "Aus Sicht der Lehrkräfte würde ich jetzt sagen: Das ist ja wie ein digitaler Pranger." Denn es werde von der Partei nicht geprüft, ob die Beschuldigungen berechtigt sind oder nicht. Kritik kommt auch von der Bildungsgewerkschaft GEW. Die AfD wolle eine kritische Auseinandersetzung im Unterricht unterdrücken, teilte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Montag mit. Das bestätige die "undemokratische und autoritäre Grundhaltung" der Partei.