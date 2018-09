Das sei eine konzertierte Aktion, weil man offensichtlich die AfD politisch nicht angreifen könne, sagte der Berliner Landes- und Fraktionschef am Dienstag. Offenbar sehe man vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen seine Felle davonschwimmen. "Das ist ein lautes Getöse, um die Wähler zu verschrecken, AfD zu wählen."

Ein gemeinsamer Demonstrationszug der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida am Wochenende in Chemnitz hatte der Debatte neue Nahrung gegeben. In Bremen und Niedersachsen nahm der Verfassungsschutz die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) ins Visier.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach sich am Montag für eine Beobachtung von Teilen der AfD aus. Das Parteiprogramm sei zwar nicht verfassungsfeindlich, Äußerungen von einigen Parteimitgliedern aber durchaus, so Geisel.