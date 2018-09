rbb/Ute Schuhmacher Audio: Inforadio | 25.09.2018 | Ute Schuhmacher | Bild: rbb/Ute Schuhmacher

Pflegenotstand in Berlin - Charité will mit albanischen Pflegern den Fachkräftemangel lösen

25.09.18 | 06:51 Uhr

Rund 50.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland - in Berlin sind gut 2.600 Stellen unbesetzt. Um gegen den Fachkräftemangel vorzugehen, sucht die Charité seit 2017 Pfleger und Krankenschwestern aus Albanien. Adelina Shaholli ist eine von ihnen. Von Ute Schuhmacher

"Den 13. März 2017 werde ich nie vergessen", sagt die albanische Krankenpflegerin Adelina Shaholli. An diesem Tag begann sie ihre Arbeit in der Charité in Berlin-Mitte. Alles war neu: das Land, die Kollegen, der Arbeitsplatz, die Wohnung. Die 31-Jährige ist zum Blutdruckmessen bei einer Patientin. "Ein bisschen hoch: 155 zu 115", sagt Shaholli zu Irene Kryiov. Die Patientin ist zwar mit ihrem hohen Blutdruck nicht zufrieden, mit der albanischen Krankenpflegerin dafür sehr. "Man spürt, dass sie viel Erfahrung hat", sagt Kryiov. Das sei nochmal eine Sicherheit, "dass da alles super, schnell und richtig gemacht wird."

Voraussetzungen: Fachprüfung und Deutschkenntnisse

In der Tat hat Adelina Shaholli Erfahrung: Acht Jahre lang arbeitete sie als Krankenpflegerin in einem albanischen Krankenhaus, bevor sie nach Deutschland kam. Davor hatte sie fünf Jahre lang studiert. Krankenpflege ist in Albanien - wie in vielen Ländern - ein Studienfach. Bevor sie in Deutschland arbeiten durfte, musste sie trotzdem eine Zusatzausbildung machen, Deutsch lernen und entsprechende Prüfungen bestehen. Das hat sie gemacht, weil sie gern im Ausland arbeiten wollte. "Mein Ziel ist, dass ich hier gute Arbeit mache, meine Sprache später perfekt ist und ich für eine lange Zeit hier leben kann", sagt Shaholli.



Charité sucht verstärkt Mitarbeiter aus Albanien und Mexiko

Die Pflegedirektorin der Charité, Judith Heepe, hört das gern. Denn sie braucht jede einzelne Pflegekraft dringend. Über 75 albanische Mitarbeiter hat sie seit dem vergangenem Jahr über das Programm gewonnen – nur eine ist wieder zurück nach Albanien gegangen: Sie wurde schwanger. Jedes Jahr sollen künftig 60 neue Krankenschwestern und -pfleger aus Albanien und Mexiko kommen. Das Programm läuft aus Sicht der Pflegedirektorin so gut, dass sie trotz reichlich bürokratischer Hürden demnächst auch aus Mexiko Pflegekräfte holen will. "Man profitiert von dem Erfahrungsschatz, aber auch menschlich, weil ich denke: Es ist eine absolute Bereicherung, unterschiedlichen Kulturen begegnen zu dürfen", so Heepe.

Ihr Ziel: wie in Albanien Infusionen legen zu dürfen

Es ist aber natürlich nicht alles eitel Sonnenschein in der Charité. Auch hier gab und gibt es mitunter Vorbehalte bei den bisherigen Mitarbeitern.

Und nicht alle albanischen Pflegekräfte kamen an ihrem Arbeitsplatz gleich zurecht. "Wir haben generell die Feststellung gemacht, dass Kollegen eher in dem Fachgebiet eingesetzt werden sollten, in denen sie auch in ihrem Heimatland gearbeitet haben", sagt Heepe. Denn da würden sie sich auskennen und könnten sich schneller einarbeiten, ohne überfordert zu sein. Überfordert fühlt sich Adelina Shaholli nicht bei ihrer Arbeit – zumal sie in Albanien für doppelt so viele Patienten pro Arbeitsschicht zuständig war. Aber sie hat den Wunsch, in Berlin bald auch Infusionen legen zu dürfen. In Albanien gehörte das ganz normal zu ihrer Arbeit. In Deutschland muss sie dafür nochmal eine Prüfung ablegen.

Sendung: Abendschau, 25.09.2018, 19.30 Uhr