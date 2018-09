Matthias Loehr Cottbus Montag, 03.09.2018 | 18:26 Uhr

Was will uns (Herr) "Kalle" mit dieser Zahl mitteilen? Ausländer sind grundsätzlich kriminell und gewalttätig?

Wichtig ist es m.E. eine Meldung vollständig zu zitieren und ggf. durch weitere Informationen zu ergänzen, erst dann ergibt sich nämlich ein Gesamtbild. Ich will das gern versuchen:

"Laut Bundeskriminalamt gab es in Deutschland 2017 insgesamt 731 Mord- und Totschlagsdelikte, in 83 Fällen wurden Deutsche von Ausländern getötet. Das ergab eine Auswertung des BKA für WELT AM SONNTAG."

"Zum Jahresende 2017 waren rund 10,6 Millionen Personen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit im Ausländerzentralregister erfasst." und "Die Anzahl der Gesamtbevölkerung belief sich zum 30.09.2017 auf 82,74 Mio. Einwohner."

Was folgt aus diesen Zahlen? Der Anteil der Einwohner ohne deutschen Pass beträgt ca. 12,8%. Gleichzeitig sind die Einwohner ohne deutschen Pass für 11,4% der Mord- und Totschlagsdelikte im Jahr 2017 verantwortlich. UND Jede Gewalttat ist eine zu viel.