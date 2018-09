Videos aus dem Gefängnis sind in Berlin keineswegs ein Einzelfall. Zwar seien Handys in den Gefängnissen verboten, immer wieder komme es aber vor, dass Häftlinge auf diesem Weg eine breitere Öffentlichkeit suchten. Das teilte die Senatsjustizverwaltung am Dienstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD mit.