Auf einen türkischen Bildungsverein in Berlin-Neukölln ist ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zu Donnerstag warfen bislang unbekannte Täter Steine und Brandsätze gegen das Haus in der Reuterstraße. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Ein türkischer Bildungsverein in Berlin-Neukölln ist am frühen Donnerstagmorgen von Unbekannten attackiert worden. Fotos zeigen beschädigte Fensterscheiben und Rußspuren an der Außenfassade des Gebäudes. Wie die Polizei mitteilte, hatten einer oder mehrere Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst mehrere Plastersteine und anschließend zwei Brandsätze auf das Gebäude in der Reuterstraße geworfen.

Ein Zeuge hatte gegen drei Uhr den Brand vor der Eingangstür bemerkt und Feuerwehr und Polizei verständigt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es dann Passanten, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Brandermittler des Landeskriminalamts waren am Morgen vor Ort und sicherten Spuren. Der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.