Bild: imago/Christian Schroth

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen - Knabe verspricht Aufklärung der Belästigungs-Vorwürfe

20.09.18 | 16:53 Uhr

Der Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Knabe, ist nach eigenen Worten entetzt über die Belästigungs-Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter. Er habe erst durch den rbb-Bericht von den konkreten Fällen erfahren. Die werden am Dienstag Thema im Stiftungsrat.



Wegen Vorwürfen von sexueller Belästigung in der Berliner Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen will der Stiftungsrat der Einrichtung am kommenden Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das kündigte der Direktor der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, am Donnerstag an. Hintergrund sind Belästigungs-Vorwürfe, die sieben Frauen gegen den stellvertretenden Direktor der Stasi-Gedenkstätte, Helmuth Frauendorfer, erhoben haben. Demnach soll es unter anderem zu körperlichen Annäherungen und unerwünschten Berichten über sexuelle Vorlieben gekommen sein. Das geht aus umfangreichen Interviews und Gesprächen des rbb mit betroffenen Frauen hervor. Die betroffenen Frauen sprachen zudem von einem "strukturellen Sexismus" im Betriebsklima der Gedenkstätte. Der Stellvertreter und sein Direktor sollen so insgesamt ein Klima erzeugt haben, das einem "Frauenbild der 50er Jahre" entsprochen habe.

Knabe kündigt Aufklärung an

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sei "ein absolutes No-Go", sagte Knabe laut einer Mitteilung der Gedenkstätte am Donnerstag und kündigte an: "Die Vorwürfe müssen ohne Ansehen der Person geprüft und, wenn sie sich bestätigen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geahndet werden." Frauendorfer selbst lässt seinen Anwalt Fehlverhalten und Mangel an Sensibilität einräumen, betont aber, das abgestellt zu haben, nachdem er vor gut zwei Jahren vom Direktor der Gedenkstätte darauf angesprochen worden sei. Knabe selbst betonte nun, die Gedenkstätte habe erst am Montag erfahren, "worüber sich die Mitarbeiterinnen konkret beschwert hätten." Er fügte hinzu: "Ich bedauere sehr, dass sich die Mitarbeiterinnen weder an den Personalrat noch an die Leitung der Gedenkstätte gewandt haben."

Bangert: Frauen sahen keine Möglichkeit, Führung anzusprechen

Die Vorsitzende des Kulturausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses, Sabine Bangert (Grüne), sagte dem rbb am Donnerstag, anscheinend hätten die Frauen keine Möglichkeit gesehen, die Vorwürfe bei der Führung der Gedenkstätte anzusprechen. Sie forderte, die Belästigungsvorwürfe gegen den Vize-Direktor der Gedenkstätte umfassend aufzuklären. Die ehemaligen Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte hatten sich laut "Berliner Zeitung" Anfang Juni in einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) gewandt. Sie arbeiteten zwischen 2011 und 2018 in verschiedenen Funktionen und Positionen in der Gedenkstätte.

Politik fordert Aufklärung

Der Sprecher der Senatskulturverwaltung, Daniel Bartsch, sagte dem Evangelischen Pressedienst: "Wir sind nach Kenntnis der Vorwürfe intensiv und auf mehreren Ebenen in einem Prozess der Aufklärung." Diese forderte auch die Berliner Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert. Sie gehe davon aus, "dass in der Kulturverwaltung des Landes und des Bundes sehr sorgfältig damit umgegangen wird und dann die Konsequenzen gezogen werden", sagte Schubert der "Berliner Zeitung" (Freitag). Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Daniel Wesener, warf der Führung der Gedenkstätte Versagen vor. Sie habe viel zu lange geschwiegen.

