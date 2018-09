Fünf Monate nach den Mahnwachen der Feuerwehr unter dem Motto "Berlin brennt" gibt es neue Pläne für einen Umbau der Behörde. Mitarbeitern aus der Freiwilligen Feuerwehr soll zum Beispiel der Wechsel in die hauptberufliche erleichtert werden, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag. Das entsprechende Konzept, an dem Gewerkschaften und die Leitung der Berliner Feuerwehr beteiligt sind, solle im Frühjahr 2019 vorgestellt werden.

Geisel zufolge wird die Personalsituation bei der Berliner Feuerwehr allerdings in absehbarer Zeit angespannt bleiben. Erst in zwei bis drei Jahren würden Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, die jetzt in der Ausbildung sind, ihren Dienst antreten können.