Belästigungs-Vorwürfe in der Gedenkstätte Hohenschönhausen

In der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen soll es zu sexuellen Belästigungen gekommen sein. Sieben Frauen erheben Vorwürfe gegen den stellvertretenden Direktor. Außerdem sprechen sie von einem "strukturellen Sexismus" in der Gedenkstätte.