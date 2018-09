HResa Freitag, 07.09.2018 | 16:24 Uhr

Wo ist eigentlich die Anzeige gegen den/die damaligen Innensenatoren?

Wie soll Frau Knoppers für 30 Jahre Schießausbildund in ungeeigneten Schießständen verantwortlich sein, wenn die den Posten als Polizei-Vieze nur wenige Jahre inne hatte (Ernennung 2010, Erste berichte im RBB im Jahr 2014?



Und:

Frau Knoppers wurde nicht beförder.

Sie hatte sich auf eine neue Stelle beworben und diese bekommen.

So wie ihre Konkurrentin aus Potsdam. Und beide wären nicht befördert worden, sondern wären/sind auf eine komplett andere Stelle ernannt worden.

Selbst wenn es ein Dienstaufsichtsverfahren gegen Frau Knoppers gegeben hätte, wäre die Regel, dass Beamte nicht befördert werden dürfen, wenn ein Verfahren läuft, nicht anwendbar gewesen.

Ob es ein Ausschlusskriterium für eine Bewerbung auf eine andere Stelle gewesen wäre, ist in diesem Fall ja nie zu Sprache gekommen.

Es wurde immer nur als Ausschluss für eine Beförderung genannt.