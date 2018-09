Eine aktuelle Bertelsmann-Studie zeigt: An Brennpunktschulen in Berlin unterrichten doppelt so viele Quereinsteiger wie an Schulen in bürgerlichen Stadtteilen. Der Grundschulverband fürchtet um die Bildungschancen von ohnehin schon benachteiligten Kindern.

Der Grundschulverband in Berlin fordert eine andere Verteilung der Lehrer an den Grundschulen. Besonders die überproportional vielen Quereinsteiger an Grundschulen in sozialen Problemvierteln machen dem Verband sorgen. "Es ist nicht hinnehmbar, dass an Schulen in einem schwierigen sozialen Umfeld weit mehr Menschen ohne genuine Lehramtsausbildung zum Einsatz kommen als in den vorwiegend bürgerlichen Stadtvierteln", betonte der Verband am Donnerstag in einer Mitteilung.

Er reagierte damit auf eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung, wonach Quereinsteiger an Berliner Brennpunktschulen fast zehn Prozent des Kollegiums stellen. An Grundschulen in privilegierteren Lagen sind es demnach nur halb so viele.