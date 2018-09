Nach der Entlassung des bisherigen Direktors Hubertus Knabe sucht die Gedenkstätte für die Stasiopfer in Berlin-Hohenschönhausen eine neue Leitung. Nach Abberufung von Knabe und seines Stellvertreters Helmuth Frauendorfer müsse zunächst das Tagesgeschäft sichergestellt werden, sagte der Sprecher der Senatskulturverwaltung, Daniel Bartsch, am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst. Dazu zählten zum Beispiel die regelmäßigen Führungen.

Die Gedenkstätte für die Opfer des DDR-Staatssicherheitsdienstes wird je zur Hälfte von Bund und Land getragen. In enger Abstimmung beider Träger liefen derzeit Gespräche über geeignete Persönlichkeiten, "die den notwendigen Kulturwandel in der Gedenkstätte Hohenschönhausen begleiten können", ergänzte Bartsch. Auf seiten des Landes Berlin werden die Gespräche von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) geführt.

Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus übte unterdessen scharfe Kritik an der Entlassung von Knabe: Vor allem FDP und AfD werfen Kultursenator Lederer vor, gegen einen unliebsamen Kritiker vorgegangen zu sein. Die Kündigung des Gedenkstättenleiters sei die späte Rache der SED-Erben in Gestalt der Linkspartei, sagte der wissenschaftspolitische Sprecher der Berliner FDP-Fraktion, Stefan Förster. Lederer habe die anonymen Vorwürfe mehrerer Frauen gegen die Gedenkstättenleitung genutzt, um jemanden zu entlassen, der konsequent für Opfer des DDR-Regimes eingetreten sei - sehr zum Ärger vieler Linken, so der FDP-Politiker.



Kritik kam auch von der AfD. Der Berliner Fraktionschef Georg Pazderski sagte, Knabes Entlassung erinnere an "kommunistische Säuberungen in der DDR". Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) warf er vor, den Umgang mit Knabe zu tolerieren, um die Koalition mit Linken und Grünen nicht zu gefährden. Knabe müsse umgehend wieder als Gedenkstättenchef eingesetzt werden, so Pazderski.

Der AfD-Abgeordnete Martin Trefzer sprach von einer "Vorverurteilung" und kritisierte, der Stiftungsrat habe Untersuchungen zu den Vorwürfen nicht abgewartet.