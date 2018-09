Sechs Kandidaten treten an

Nach 16 Jahren mit Jann Jakobs (SPD) an der Spitze wählt Potsdam am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister. Vier Männer und zwei Frauen kämpfen um die Nachfolge - mit offenem Ausgang: Jeder zweite Wähler in der Stadt ist noch unentschieden.