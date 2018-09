Über etwa 90 Supermarktgebäuden sind in Berlin bereits Wohnungen entstanden. Diese Zahl nannte Katrin Lompscher (Senatorin für Stadtentwicklung, Die Linke) dem rbb im Rahmen des zweiten sogenannten "Supermarkt-Gipfels" am Mittwoch. Bei 70 weiteren, meist eingeschossigen Supermärkten sei eine Überbauung in Planung. "Wir wollen das auch noch weiter vorantreiben", sagte Lompscher dem rbb-Inforadio.

Pro Supermarkt rechnet die Senatorin mit einem Potenzial von 15 bis teilweise mehr als 100 Wohnungen. Dieses Potenzial sollte die Stadt ausschöpfen, dafür nimmt Lompscher auch die Bezirke in die Pflicht und fordert: "dass in den Bezirken einheitlich gehandelt wird. Dass man also nicht Dinge verzögert, die man früher mal zugesagt hatte. Und dass wenn Konflikte nicht auflösbar sind, der Senat bitte vermitteln möge."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will das Flächenpotential über den Märkten ausnutzen. Dass Aldi, Lidl, Rewe und andere dann auch als Vermieter auftreten sei, nur eine Option, so Müller. Auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften haben beim "Supermarkt-Gipfel" Interesse angemeldet. "Sie würden die Wohnungen sofort übernehmen, sie würden sie sofort bewirtschaften - also unterschiedliche Modelle werden dazu führen, dass wir mehr Wohnungen in unserer Stadt haben", sagte Müller.