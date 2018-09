rbb|24/Tim Schwiesau Audio: Inforadio | 07.09.2018 | Annette Miersch | Bild: rbb|24/Tim Schwiesau

Berlin-Kreuzberg - Polizisten lösen Blockade vor dem Google Campus auf

07.09.18 | 16:40

Nach einer Protestaktion vor dem geplanten Google Campus in Berlin-Kreuzberg haben Polizisten am Freitagnachmittag die Blockade vor dem Umspannwerk aufgelöst. Anti-Gentrifizierungs-Aktivisten hatten das Kreuzberger Umspannwerk gegen 13.30 Uhr in Beschlag genommen. Nach rbb-Informationen wurden das alte Fabrikgebäude und das angrenzende Gelände nach etwa zwei Stunden von der Polizei geräumt. Mehrere Dutzend Aktivisten hatten sich demnach im Gebäude versteckt und es verbarrikadiert.

Vier Festnahmen, ein Verletzter

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit zwei Einheiten der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Die Räumung verlief blitzartig, berichteten Beobachter. Vier Personen wurden laut Polizei wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs überprüft. Ein Securitymitarbeiter, der am Umspannwerk eingesetzt war, wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt – möglicherweise durch den Einsatz von Pfefferspray. Die Polizei ermittelt die Hintergründe. Nachdem die Polizei die Blockade aufgelöst hatten, wurde die Aktion als Kundgebung auf der Straße vor den Toren des Umspannwerkes fortgesetzt. Gegen 16.30 Uhr habe der Veranstalter die Protestaktion aber beendet, sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Für 18 Uhr lädt die Gruppe #besetzen die Nachbarschaft zu einer Kiezversammlung am Umspannwerk ein:

Aktivisten wollen Google Campus in Kreuzberg verhindern

Wie der Sprecher der Initative #besetzen, Maxi Winhold, rbb|24 sagte, befanden sich zum Zeitpunkt der Blockade rund 100 Menschen vor und im Kreuzberger Umspannwerk. Die Berliner Polizei sprach von 50 Personen, die eine spontane Anti-Google-Demo veranstalteten. Die Aktivisten wollten mit der Besetzung ein "Zeichen gegen Verdrängung" und "explodierende Mieten" setzen. Das Ziel der #besetzen-Aktivisten ist es nach eigenen Angaben, Google aus dem Kiez zu vertreiben. Der Google Campus werde ein Magnet für "nervige Jungunternehmerinnen" und treibe die Mieten in der Gegend in die Höhe, kritisieren die Besetzer in einer Pressemitteilung [besetzen.noblogs.org]. Sie fordern die Google-Konzernspitze auf, sich "unverzüglich und unwiderruflich aus dem Umspannwerk zurückziehen" – sonst würden sie weiter "stören, sabotieren, nerven und besetzen."

Start-up-Zentrum im Umspannwerk geplant

Google plant, bis Ende des Jahres das ehemalige Umspannwerk an der Ohlauer Straße zu einem Start-up- und Technologiezentrum umzubauen. Auf 3.000 Quadratmetern sollen Start-ups und Entwickler in den Räumen arbeiten – unterstützt von Google. Gründer sollen dort außerdem bei Themen wie Produktmanagement oder -design weitergebildet werden.

200 Menschen demonstrierten gegen Google Campus

Der Protest gegen den Campus formierte sich bereits im vergangenen Jahr auf der Website "Fuck off Google". Damit wollten die Gegner Google an ihrem Vorhaben hindern, sich in Kreuzberg anzusiedeln. Am vergangenen Samstag hatten bereits rund 200 Menschen gegen den geplanten Google Campus in Kreuzberg demonstriert. Das Projekt des Internetkonzerns sei ein Eingriff in die gewachsene Kiezstruktur, hieß es. Es sorge indirekt für weitere Verdrängung und Mieterhöhungen – sowohl bei Wohnungen als auch bei Gewerberäumen.