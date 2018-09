Geisel will intensiver gegen kriminelle Clans vorgehen

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat Fehler im Kampf gegen kriminelle Clans eingeräumt. Zu lange sei zu wenig passiert, sagte der SPD-Politiker am Samstag dem rbb. Zugleich kündigte er an, kriminelle Aktivitäten von Großfamilien intensiver zu bekämpfen.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Versäumnisse der Behörden im Kampf gegen kriminelle Clans in der Hauptstadt eingeräumt. Dem rbb sagte der SPD-Politiker am Samstagmorgen, er teile die Kritik, dass zu lange zu wenig passiert sei. Deswegen müsse intensiver an dem Thema gearbeitet und Regeln durchgesetzt werden.