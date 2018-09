Das "Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus" will am Dienstag ab 11.00 Uhr vor der Senatsgesundheitsverwaltung in Berlin-Mitte protestieren. Die Teilnehmer fordern gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi die Umsetzung eines Volksentscheids, mit dem die Versorgungsqualität in den Berliner Krankenhäusern verbessert werden soll. Dafür hatte das Bündnis etwa 47.500 Stimmen gesammelt. Im Juni sind sie der Senatsverwaltung übergeben worden.