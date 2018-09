Einen Monat vor Beginn des Wintersemesters warten in Berlin noch mehr als 3.500 Studenten auf einen Platz in Wohnheimen. Die Warteliste werde sich bis zum Monatsende erfahrungsgemäß noch weiter verlängern, wohl auf mehr als 4.000, sagte die Sprecherin des Studierendenwerkes, Jana Judisch. "Nicht alle kriegen sofort etwas."

Weil weiter Mangel herrsche, eröffnet das Studierendenwerk am 19. September ein Info-Center eigens zum Thema Wohnen im Mensa-Foyer in der Hardenbergstraße, wie die Sprecherin ankündigte. Berater sollen Wohnungssuchende bei der Suche auf dem freien Markt unterstützen.

Das Studierendenwerk selbst baut gerade an zwei neuen Wohnheimen mit insgesamt mehr als 130 Plätzen: eines nahe dem Teufelsberg am Stadtrand und eines in der Nähe von Schloss Charlottenburg. Bezogen werden können die Heime voraussichtlich im Sommer 2019.

Engpässe beim Wohnraum für Studenten gibt es in Berlin seit Jahren. Bereits 2013 hatte der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) versprochen, dass das Studentenwerk neue Plätze errichten soll. Ein Plan von 2015 sieht die Errichtung von Wohnungen für 5.000 Studenten bis 2020 durch die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen vor. Wie der aktuelle Stand unter dem Strich aussieht, war zunächst nicht zu erfahren. Mehrere Projekte sind aber erst in der Vorbereitungsphase.

Auch in Potsdam ist es für Studenten in Potsdam schwierig, eine Wohnung zu finden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur vom Samstag. "Genug bezahlbaren Wohnraum gibt es für die Studierenden nicht", sagte eine Sprecherin des Studentenwerks Potsdam. Danach gab es für die 2.860 eigenen Wohn- und Bettplätze in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Wildau (Dahme-Spreewald) gut 3.000 Bewerber. Vor fünf Jahren waren es nur halb so viele.

Der Wohnungsmarkt in Frankfurt (Oder) gilt dagegen als entspannt.