Die sächsische Polizei hat am Rande des Deutschlandbesuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen Eklat ausgelöst. Zwei Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hatten für einen Kollegen den Namen des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt als Decknamen für seinen Einsatz in Berlin ausgewählt.

Die Beamten hatten die Namensliste für mehrere Kollegen erstellt, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt, am Freitag in Dresden. Anschließend sei die Liste nach Berlin gegangen. Erst den Beamten in der Hauptstadt sei der Name Uwe Böhnhardt aufgefallen.