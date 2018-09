Queere Jugendliche haben in Berlin eine neue Anlauf- und Beratungsstelle. Im Stadtteil Prenzlauer Berg wurde am Montag das erste landesweite Jugendzentrum für Lesben, Schwule, bisexuelle Menschen und Transgender eröffnet. Es bietet Freiräume, Schutz vor Diskriminierung und Hilfe bei ihrem Coming-out, wie Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) mitteilte. "Die Jugendlichen finden fachkundige Unterstützung und treffen junge Menschen in ähnlichen Lebenslagen. Sie können selbst Ideen und Projekte umsetzen und feststellen, dass sie tatsächlich etwas bewegen können - für sich und andere." Auch Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte soll es geben.