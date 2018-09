Sven Herzfelde Dienstag, 25.09.2018 | 08:40 Uhr

...glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast!

Wer bitte ist auf diesen Unsinn gekommen??? Anhand von Kennzeichen eine Hochrechnung zur Umweltbelastung zu erstellen? Also wirklich bitte, das kann doch wieder nur von irgendwelchen, realitätsfremden Politikern oder deren Beratern ersonnen worden sein! Geht doch einfach mal vor die Tür auf die Straßen, dann seht, hört und riecht ihr den Verkehr! Oder macht vernünftige, direkte Messungen der Luftverschmutzung oder noch besser: Nehmt das Geld von diesem Unsinn und steckt es in die Verbesserung des Nahverkehrs, so dass einfach mehr Menschen diesen nutzen (können) und das Auto dann stehen lassen! Man man, ist das denn so schwer??? Das Übel endlich an der Wurzel packen.