Zahlreiche Funktionäre in der Berliner SPD wollen die Gehälter der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Hauptstadt kräftig erhöhen. Bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 sollten die Entgelte an das Niveau der Kollegen im Bund angeglichen werden, heißt es in einem Antrag aus Alt-Pankow für den SPD-Landesparteitag im November. Zuerst berichteten die "Bild"-Zeitung, die "B.Z." und die " Berliner Morgenpost " am Samstag darüber.

Der fünfseitige Antrag, der auch der dpa vorliegt, trägt den Titel "Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Einkommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner entlasten". Es wird daran erinnert, dass Berlin in den vergangenen Jahren hohe Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet hat, zuletzt weit mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr.



Ein Teil solle an die Bürger zurückgegeben werden, vor allem auch an die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Diese hatten in den Jahren 2004 bis 2010 im sogenannten Solidarpakt auf bis zu ein Zehntel ihres Gehalts verzichtet, um Berlins enormen Schuldenberg von damals 63 Milliarden Euro in den Griff zu bekommen.



So sollen tariflose Jobs beseitigt, befristete Arbeitsverhältnisse nur noch in Ausnahmefällen zugelassen und der Mindestlohn bis 2021 auf 12,63 Euro steigen, um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu erreichen. Dieser Mindestlohn soll in Berlin von Gesetzes wegen eingeführt werden.