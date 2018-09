rbb/Archiv Video: ARD | 09.09.2018 | Archiv | Bild: rbb/Archiv

Ernst-Reuter-Rede vor 70 Jahren - "Schaut auf diese Stadt!"

09.09.18 | 17:14 Uhr

70 Jahre ist es her, dass Ernst Reuter seine berühmte Berlin-Rede hielt. Vor dem in Trümmern liegenden Reichtstag appellierte der damalige Oberbürgermeister an die "Völker der Welt", das von der Sowjetunion eingeschlossene West-Berlin nicht zu vergessen. Von Thorsten Gabriel

Der 9. September ist ein besonderer Jahrestag für Berlin: Vor 70 Jahren hielt der damalige Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter seine berühmte Rede vor dem in Trümmern liegenden Reichstag. Zweieinalb Monate zuvor, am 24. Juni 1948, hatte die Sowjetunion die Zugänge zu den drei Berliner West-Sektoren dichtgemacht. Die Land- und Wasserwege ins damalige Westdeutschland waren abgeschnitten, die Versorgungslage in der eingeschlossenen Stadt verschlechterte sich zusehends.

Ein Herzschlag-Moment in der Geschichte Berlins

In dieser Situation richtete Reuter seinen Appell an die internationale Gemeinschaft. "Schaut auf diese Stadt", forderte er die "Völker der Welt" auf - und gab den Menschen, die durch die Blockade West-Berlins eingeschlossen waren, wieder neuen Mut. Die Rede, die der SPD-Politiker vor mehr als 300.000 Menschen hielt, wurde damals auch im Radio übertragen. Reuters Worte gingen um die Welt und stießen vor allem bei den drei Westmächten auf offene Ohren:



"Ihr Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien!"



Es ist einer dieser Momente in der Geschichte Berlins, in der der Herzschlag der Stadt besonders laut zu hören ist.



"Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass Ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt!"



Blockade als Reaktion auf Währungsreform

Die Blockade West-Berlins durch die Sowjetunion war eine Reaktion auf die Währungsreform im Westen Deutschlands, womit die D-Mark als Zahlungsmittel auch im Westteil Berlins eingeführt wurde. Doch nur zwei Tage nach Beginn der Blockade, am 26. Juni 1948, starten die Vereinigten Staaten die sogenannte Luftbrücke, mit der West-Berlin im Minutentakt aus der Luft versorgt wird. Und mit Reuter halten sich die West-Berliner an einen, der wie ein Fels in der Brandung steht.



Zitat Der Kampf des westlichen Berlin gegen die drohende Einnahme ist ein fundamentales Kapitel in der Geschichte der Freiheit. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller

Edzard Reuter, Sohn von Ernst Reuter Bild: imago/FuturexImage

"Im Mittelpunkt stand immer die Sache"

"Er gilt in vieler Leute Erinnerung als der große Volkstribun, der die Berliner Nachkriegsgeschichte gestaltet hat durch öffentliche Ansprachen. Das war er gar nicht primär", erinnert sich Reuters Sohn Edzard 30 Jahre später. Als junger Student hatte er die Rede seines Vaters vor dem Reichtstag verfolgt. Sein Vater sei ein Mann gewesen, der in der kommunalen Verwaltung groß geworden sei, "in die dann Weltpolitik hereingewachsen ist. Aber immer stand im Mittelpunkt seines Wirkens die Sache." Und diese Sache war nichts weniger als die Freiheit. Denn damals, zu Beginn des Kalten Krieges, war es keineswegs ausgemacht, was mit Berlin an den Verhandlungstischen der Weltmächte geschehen würde.

Zitat Was er sagte, war mutig! Nur drei Jahre nach Kriegsende forderte ein deutscher Politiker die Weltgemeinschaft auf, die Berliner, mehr noch die Deutschen nicht preiszugeben, sich an ihre Seite zu stellen, ihre Freiheit zu verteidigen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Mitbegründer Freien Universität und der BVG

Aber auch sonst hat der Mann, dessen Markenzeichen Baskenmütze und Krückstock waren, die Stadt geprägt - etwa als Mitbegründer der Freien Universität und der Berliner Verkehrsbetriebe. Der Sozialdemokrat mit wechselvollem Lebenslauf ist beliebt bei den Berlinern wie kein einziges Stadtoberhaupt nach ihm. Als Ernst Reuter 1953 überraschend stirbt, stellen sie spontan Kerzen in die Fenster. Für ihn, der ihnen immer wieder Mut machte, wie an jenem 9. September 1948: "Volk von Berlin, sei dessen gewiss: Diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen!"

