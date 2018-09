Michael Berlin Donnerstag, 06.09.2018 | 10:10 Uhr

Super, dass es beim Umbau der Kreuzungen jetzt endlich losgeht. Hoffentlich werden die noch in 2018 fertiggestellt. SCHADE, dass die Einführung von sichereren LKW weiter auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben wird mit Umweg über die EU. Lieber Senat, nehmt euch bitte ein Beispiel an London. In London sind sicherere LKW schon jetzt möglich - und der Zugang in die Innenstadt wird für gefährliche LKW in den kommenden Jahren zunehmend eingeschränkt. Bitte, bitte, bitte macht in Berlin im Alleingang auch schneller, um Menschenleben vor gefährlichen LKW zu schützen.

PS: Gute Besserung der schwerverletzten älteren Dame, die heute beim Überqueren der Straße bei grün in Buckow von einem rechtsabiegenden LKW erfasst und schwerst verletzt wurde.