Berliner wartet auf Spenderniere - "In Österreich wäre meine Lebensperspektive besser"

18.09.18 | 08:23 Uhr

Mehr als 430 Menschen warten in Berlin auf eine Spenderniere. Daniel Küchenmeister ist einer von ihnen. Vor drei Jahren wurde bei ihm eine erhebliche Einschränkung der Nieren diagnostiziert. Auf ein neues Organ wird er dennoch etwa fünf Jahre warten müssen. Von Ansgar Hocke

Sein Leben organisiert der Berliner Daniel Küchenmeister rund um die Dialyse. Seine Familie gibt ihm Rückhalt. Einfach mal spontan in den Urlaub zu fahren, ist für ihn nicht mehr möglich. Dreimal pro Woche übernachtet er in einer Klinik und unterzieht sich dort einer Blutwäsche. Der 62-jährige Historiker leidet an einer Zystenniere. [Es handelt sich bei einer Zystenniere um eine lebensbedrohliche Erbkrankheit, die eine der Hauptursachen für chronisches Nierenversagen ist. Heilung ist nur durch Transplantation möglich. Anm. d. Red.]

Ein Leben auf der Warteliste

Es ist ein Leben voller Ungewissheit. Wann er eine neue Niere transplantiert bekommt, kann niemand vorhersagen. Er steht auf der Warteliste. Noch fünfeinhalb Jahre muss er voraussichtlich auf eine neue Niere warten. "In dieser Zeit werde ich alles versuchen, um mich fit zu halten. Ich bin ein Mensch, der das Leben sehr bejaht." Für Küchenmeister ist vor allem eines wichtig: Offen über das Thema Organspende und die eigene Krankheit zu reden, nichts auszublenden. Der Berliner kann die Ängste der Menschen, ein eigenes Organ zu spenden, verstehen. "Ich halte es für wichtig, dass wir sowohl in persönlichen Gesprächen als auch im gesellschaftlichen Diskurs über die Organspenden reden."

Ja zur Widerspruchsregelung

Küchenmeister ist für die sogenannte Widerspruchsregelung. Wenn also jeder Bundesbürger automatisch zum Spender würde - außer er widerspricht ausdrücklich. Diese Regelung sei auch mit dem Grundgesetz vereinbar, sagt er. Das Beispiel Österreich, dort gilt die Widerspruchsregelung, zeige zudem, dass es unkompliziert möglich sei, Widerspruch zu formulieren. "Der Aufwand für den Einzelnen ist nicht viel größer als das Ausfüllen eines Organspenderausweises wie wir es hier in Deutschland kennen." Hinzu komme, so Küchenmeister, dass viele Angehörige in den letzten Stunden mit der Frage konfrontiert seien, ob sie einer Organspende zustimmen oder nicht. "Wenn der Betroffene diese Frage tatsächlich selbst bestimmt hat, dann nimmt man in den letzten Stunden Vielen eine Last ab", sagt er.

In Österreich warten Patienten deutlich kürzer

Es ärgere ihn aber schon, so der Berliner, dass er zum Beispiel in Österreich nur drei Jahre und vier Monate auf eine neue Niere warten müsste. "Meine Lebensperspektive wäre dort eine deutlich bessere", sagt er. Zudem man müsse wissen, dass Transplantierte im Durchschnitt vier bis sieben Jahre länger leben. "Das ist ein großes Stück Lebensperspektive." Der Tiefststand bei der Anzahl der Organspenden liegt für ihn auch am System. Also bei den Krankenhäusern, die sich zu wenig um mögliche Organspender kümmerten, obwohl sie dafür finanzielle Unterstützung erhalten. Zahlen einer Kieler Universitätsstudie - so Daniel Küchenmeister - sprächen eindeutig dafür, "dass viele Entnahme-Kliniken ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen. Die haben eine Meldepflicht und sie kommen damit dem Transplantationsgesetz, so wie es nun 2012 auf den Weg gebracht worden, ist nicht nach." Küchenmeister wünscht sich, dass das Thema zukünftig auch in der medizinischen Versorgung selbst eine größere Rolle spielt: "Die Hausärzte wären die Richtigen, um mit den Patienten darüber zu reden", sagt er.