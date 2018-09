Günter Berlin Dienstag, 25.09.2018 | 19:30 Uhr

Was für eine verlogene Gemeinschaft die kath. Kirche. Wo bleibt die Staatsanwaltschaft ? Schaut die immer noch weg ?



Für ein verpfuschten Leben nur ein.." Ich schäme mich .." ? Das kann es nicht gewesen sein. Aber solange die staatlichen Stellen wegschauen und die Kirchen gewähren lässt, wird sich nicht viel ändern.



Was ist aus dem Fonds "Sexueller Missbrauch" ? Meines Erachtens sind die versprochenen 100 Millionen € immer noch nicht eingezahlt worden. Man spart bei den Opfern und verweigert denen die Hilfe. Das ist der nächste Skandal !!!!!!



Die Opfer müssten mit mindestens 250.000,00 Euro entschädigt werden. Für ein verpfuschten Leben so wenig. Es wäre eine kl. Wiedergutmachung durch die kath. Kirche. Wird leider nicht geschehen, weil die staatlichen Stellen und die kath. Kirche sich in Verlogenheit im nichts nachstehen.