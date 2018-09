Bild: rbb/Tina Handel

Berlin startet 2019 Online-Portal - "Kita-Navigator" soll Wartelistenchaos entwirren

17.09.18 | 08:21 Uhr

Die Kitaplatz-Suche in Berlin bedeutet Stress für Eltern wie Kitas und ein Chaos an Wartelisteneinträgen. Mit dem "Kita-Navigator" will der Senat das ab 2019 ändern - und gibt bereits jetzt Einblick in das Onlineportal. Ein Haken ist schon erkennbar. Von Tina Handel

Eine Hand am Kinderwagen, eine am Smartphone – so könnten künftig noch mehr Eltern durch Berlins Straßen laufen. Denn vielleicht suchen sie dann gerade einen Kitaplatz im Internet, mit Berlins neuer Digitalstrategie gegen das Chaos auf den Kindergarten-Wartelisten: dem "Kita-Navigator". Das Portal werde "zu mehr Transparenz führen", verspricht Holger Schulze, der die Internetseite in der Senatsverwaltung für Bildung entwickelt. "Der Navigator kann Eltern und Kitas eine Menge Arbeit sparen." Es ist ein Einblick in die Zukunft der Kitasuche – zumindest, wenn alles so funktioniert, wie sich die Macher das vorstellen: Ab 2019 öffnen Eltern den Navigator, legen ein Benutzerkonto an und wählen aus: In welchem Umkreis suchen sie? Welche Öffnungszeiten soll der Kindergarten haben? Ab wann möchten sie ihr Kind dort betreuen lassen?

Übersicht über Berliner Kitas im Kita-Navigator Bild: Berlin.de/Tina Handel

Zweite Stufe ab Mitte 2019

Dann schicken sie eine Anfrage an ihre Favoriten-Kitas. Diese antworten mit einer Gesprächseinladung oder einer Meldung, dass sie schon voll sind. Alles über das Postfach des Navigators. "Kitas können dann im System ein Kind für einen Platz vormerken", erklärt Schulze. Diese zweite Stufe soll Mitte 2019 aktiv werden. "Die Kita erfährt danach automatisch, ob die Familie einen Vertrag woanders geschlossen hat oder zum Beispiel weggezogen ist." Bislang gibt es dafür zwar auch schon ein IT-Verfahren für Kitaträger, diese nutzen das aber sehr unterschiedlich. Mit dem Navigator soll sich das Wartelistenchaos besser entwirren: "Kitaleiter müssen nicht mehr allen Eltern hinterhertelefonieren."

Angst vor einer Anfragen-Flut

Einige besonders sensible Details werden noch zwischen Senat und Kitaträgern verhandelt: "Wir möchten, dass der Navigator anzeigt, ob eine Kita noch freie Plätze hat", sagt Heiko Schultz, technischer Projektleiter in der Bildungsverwaltung. In der jetzigen Version heißt das: Unter der Kita steht ein grünes Häkchen und "Freie Plätze". Aber die Kitas hätten Angst, dann "von hunderten Anfragen geflutet zu werden". Eine Hürde für Massenanfragen: "Eltern werden nur eine begrenzte Zahl an Kitas auswählen können", sagt Schultz. Fünf bis maximal zehn Kitas – das wird gerade diskutiert. "So haben es auch Städte wie München bei ihren Portalen gelöst", erklärt Projektleiter Schultz.

Der Kita-Navigator auf dem Tablet

Erfahrungen aus anderen Städten

Die Entwickler in Berlin haben sich umgesehen, wie andere Großstädte das so machen: den Ansturm auf die Kitas managen, die wenigen Plätze halbwegs fair und effektiv verteilen. Inzwischen funktioniert das anderswo durchaus: Sarah Holtz aus München hat für ihren Sohn Tim, 3, einen Kindergarten gesucht, als die Krippenzeit endete. "Die Online-Anfragen bei uns kann man in einer halben Stunde machen", erzählt sie. "Vier Monate später hatten wir einen Platz in einer städtischen Kita." Zum Vergleich: In Berlin suchen Mamas und Papas nach dem positiven Schwangerschaftstest oft bis zu zwei Jahre nach einer Betreuung. In München habe sich die Kitasuche "deutlich entspannt", sagt Sarah Holtz. "Eine Freundin hatte sogar nach zwei Wochen einen Platz." Derzeit ist Sarah hochschwanger mit dem zweiten Kind – und hat noch keine Kitas angefragt. In München kann man sich im "Kita-Finder" erst nach der Geburt anmelden. "Etwas mulmig fühlt es sich schon an, dass wir noch nichts getan haben", sagt Sarah. "Aber wenn es jetzt alle so machen, dann müsste es ja klappen mit dem Platz."

Keine "zentrale Platzvergabe"

Auch Berlin plant, dass Eltern erst nach der Geburt eine konkrete Platzvormerkung vereinbaren können: "Die Daten im Kita-Navigator werden mit dem Melderegister abgeglichen", sagt Heiko Schultz von der Bildungsverwaltung. So wolle man technisch ausschließen, dass Kinder angemeldet werden, die noch gar nicht auf der Welt sind. Dass der Kita-Navigator kommt, heiße aber nicht, dass Berlin künftig eine "zentrale Platzvergabe" betreibe - das betonen alle, die am Projekt mitarbeiten. "Das wollen weder Kitas noch Eltern", sagt Holger Schulz, zuständiger Referatsleiter in der Bildungsverwaltung. "Beide Seiten wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben." Es werde also sicher weiter persönliche Gespräche oder Besichtigungen geben. "Auch Eltern, die gar nicht im Kita-Navigator aktiv sind, können weiter auf dem bisherigen Weg einen Kitaplatz suchen", sagt er. Auf der anderen Seite ist die Meldung der aktuellen Daten im Navigator aber Pflicht für alle Kitas, die vom Senat finanzielle Mittel erhalten. Nur wie die Häuser dann ihre Plätze vergeben, das könne und wolle man nicht vorschreiben.

Am Ende für alle mehr Arbeit?

Das Elternbündnis "Kitakrise" begrüßt es grundsätzlich, dass an einer Online-Plattform gearbeitet wird. Skeptisch mache sie aber, dass vieles für die Kitas freiwillig bleibe. "Es gibt Erfahrungen etwa aus Köln die zeigen: Am Ende könnte es für alle mehr Arbeit bedeuten", sagt Katharina Mahrt. "Dort läuft die Onlinesuche parallel zur normalen Suche", sagt sie. "Die Eltern machen also weiter Anrufe, besuchen Kitas – und müssen im Netz aktiv sein." Ob die Platzvergabe so transparenter werde, sei auch zweifelhaft. Der Senat spricht von einem "Einführungsprozess", für den alle eine "innere Bereitschaft" bräuchten. Sicher werde man in den ersten Monaten eine Menge Erfahrungen mit dem Kita-Navigator sammeln – und dann eben nachbessern. Nur eins dürfe man nicht verwechseln: "So ein Online-System macht die Vergabe besser", sagt Holger Schulz. "Aber es schafft keinen neuen Kitaplatz."