Mit einem neuen Drei-Punkte-Programm will die Brandenburger Landesregierung die ärztliche Versorgung speziell in ländlichen Räumen verbessern. Das Programm sieht vor, Medizinstudenten mit einer Prämie von monatlich mindestens 500 Euro nach Brandenburg zu locken, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) und Spitzenvertretern der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg und der AOK Nordost in Potsdam.