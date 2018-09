Kalbitz, der auch Mitglied im Bundesvorstand der AfD ist, reagierte damit auf eine Empfehlung des Bundesvorstandes, wonach AfD-Mitglieder nur noch an Kundgebungen teilnehmen sollten, die ausschließlich von der Partei angemeldet und organisiert worden seien. Die AfD will damit offenbar eine mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden, die seit den Ereignissen von Chemnitz diskutiert wird.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen hatte die AfD in Chemnitz einen Trauermarsch organisiert, an dem sich auch Vertreter des rassistischen Pegida-Bündnisses aus Dresden sowie Angehörige der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz beteiligt hatten. Für den Tod des 35-Jährigen sollen Asylbewerber verantwortlich sein. Zwei Verdächtige aus Syrien und dem Irak sitzen in Untersuchungshaft, nach einem dritten wird gefahndet. Die Empfehlung des Bundesvorstandes versuche, unterschiedliche Positionen in der Partei zu berücksichtigen, sagte Kalbitz, der zum rechtsnationalen Flügel der AfD gehört. Dennoch bestehe das Risiko, dass sie missverstanden werden könnte.

Die Äußerungen von Kalbitz sind auch vor dem Hintergrund des Todesfalls in Köthen (Sachsen-Anhalt) zu sehen. Dort war kürzlich ein 22-jähriger Mann gestorben, nachdem er versucht hatte, sich schlichtend in einen Streit mehrerer Afghanen einzumischen. Zwei der Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Ursächlich für den Tod des 22-Jährigen soll laut Obduktion ein akutes Herzversagen gewesen sein. Dennoch ist am Sonntag in Köthen eine Kundgebung geplant, zu der rechte Gruppierungen wie "Ein Prozent", "Zukunft Heimat", die Zeitschrift "Compact" und Pegida Dresden aufgerufen haben. Die AfD zählt nicht zu den Veranstaltern, Mitglieder hatten jedoch zum Teil dafür in ihren Netzwerken geworben und eine Teilnahme angekündigt.



Kalbitz will nach eigenen Angaben nicht in Köthen dabei sein. Er gehe jedoch davon aus, dass auch AfD-Mitglieder dort sein werden, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Dies sei ihr demokratisches Recht. Er halte die AfD-Mitglieder für mündig genug, eine solche Entscheidung und Verantwortung selbst zu übernehmen.