ZB Video: rbb|24 | 18.09.2018 | Bild: ZB

Brandenburger Landtag - CDU und AfD erwägen Klagen gegen nächsten Doppelhaushalt

18.09.18 | 17:52 Uhr

Darf ein Landtag einen Doppelhaushalt beschließen, der schon weit in die neue Wahlperiode hineinreicht? In Brandenburg erwägen CDU und AfD Verfassungsklagen. Auch in Sachsen wird darüber gestritten - aber in anderen Konstellationen.



Die Opposition in Brandenburg hat Bedenken gegen den von Rot-Rot geplanten Doppelhaushalt 2019/2020, weil dieser weit in die nächste Wahlperiode hineingreift. Die CDU legte am Dienstag ein Rechtsgutachten vor, wonach das Verfahren verfassungswidrig sei. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben schloss eine Verfassungsklage nicht aus. Auch die AfD hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und will nach eigenen Angaben womöglich vor Gericht ziehen. Die Grünen halten das Vorgehen ebenfalls für falsch, bereiten aber keine eigene Klage vor.



Hintergrund ist, dass in Brandenburg am 1. September 2019 ein neuer Landtag gewählt wird. Der Haushalt für die kommenden beiden Jahre würde damit die neue Landtagsmehrheit bereits binden, hieß es aus der Opposition. Rot-Rot hält das Vorgehen dagegen für notwendig, weil nur damit sichergestellt werden könne, dass bereits von Anfang 2020 an ein Haushalt bestehe. Andernfalls drohe eine Situation, wo das Land nur absolut notwendige Ausgaben vornehmen dürfe und zahlreiche Investitionen nicht umgesetzt werden könnten.



CDU in Sachsen geht ähnlich vor

In Sachsen gibt es eine ähnliche Situation: Dort regiert allerdings die CDU mit der SPD zusammen, der Wahltermin ist ebenfalls für den 1. September festgelegt. Die schwarz-rote Regierung hat dort ebenfalls einen Doppelhaushalt angeschoben, die oppositionelle Linksfraktion hatte dies in einem Landtagsantrag scharf kritisiert. Der Brandenburger Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte zu der unterschiedlichen Haltung der Linken in den beiden Bundesländern, dass jede Fraktion ihrer Rolle nachkomme. Politisch sei ein Doppelhaushalt richtig, auch Hessen oder Thüringen würden so verfahren. Zudem könne der neue Landtag mit einem Nachtragshaushalt auch neue Weichen stellen. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben sagte, Rot-Rot werde laut Umfragen nach der Wahl in Brandenburg keine Mehrheit mehr haben und ignoriere die anstehende Entscheidung der Wähler. Zum Vorgehen der CDU in Sachsen sagte er, er wolle sich nicht in andere Bundesländer einmischen.



Grüne kritisieren hohe Ausgaben des nächsten Doppelhaushalts

An diesem Mittwoch ist die erste Lesung des Doppelhaushalts im Landtagsplenum geplant. Danach soll der Gesetzesentwurf in die Ausschüsse zur weiteren Beratung gehen. Die CDU kündigte bereits an, einen Antrag auf Auftrennung der Haushaltsjahre zu stellen, damit im Falle der Verfassungswidrigkeit des 2020er Haushalts nicht auch gleich der Haushalt für 2019 gekippt wird.

Nach den Plänen der rot-roten Koalition sollen in den beiden kommenden Jahren zusammen mehr als 25 Milliarden Euro ausgegeben werden. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr sind aktuell 11,8 Milliarden Euro eingeplant - das sind wegen eines Nachtragshaushalts bereits knapp eine halbe Milliarde Euro mehr als ursprünglich geplant. Die Grünen kritisierten, mit den massiven Ausgabenerhöhung würden die künftigen Landesregierungen ab dem Jahr 2021 direkt zu massiven Einsparungen gezwungen. Das Finanzministerium hatte bei der Vorstellung des Doppelhaushalts argumentiert, damit werde eine Haushaltssperre zu Beginn des Jahres 2020 verhindert und Hochschulen, Kommunen oder auch Vereine könnten sich besser auf die Finanzplanung einstellen. Außerdem könne eine neue Regierung andere Schwerpunkte auch mit einem Nachtragshaushalt setzen.

Sendung: radioeins, 18.09.2018, 17.30 Uhr