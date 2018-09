Die Polizei in Brandenburg Polizei steht nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor einem akuten Bewerbermangel. Zum Einstellungstermin im nächsten Monat gebe es nur knapp mehr geeignete Kandidaten als nötig, sagte der GdP-Landesvorsitzende Andreas Schuster. So habe es auf die bislang 222 Einstellungen im gehobenen Dienst 230 in Frage kommende Bewerber gegeben.

Der Trend werde sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Laut Schuster liegt das unter anderem an den vielen Bundesbehörden in Potsdam und Berlin, mit denen man um Nachwuchs konkurriere. Nach eigenen Angaben hat die Brandenburger Polizei derzeit 8.250 Stellen.

Auch in Berlin leidet die Polizei seit Jahren unter dem Problem, nicht genügend geeigneten Nachwuchs zu finden. Die Bewerbungsfristen müssen daher immer wieder verlängert werden. In diesem Jahr hat die Polizei gar keine Frist mehr gesetzt. Um die Lücken auszugleichen, will die Polizei Berlin nun auch Pensionäre in den Dienst zurückholen.