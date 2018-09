Nach dem Rücktritt von Diana Golze soll Susanna Karawanskij (Linke) neue Gesundheits- und Arbeitsministerin in Brandenburg werden. Das hat am Freitag der Landesvorstand der Linkspartei in Potsdam entschieden. Das Votum des Vorstands – zu dem auch Golze gehört – war einstimmig, bei einer Enthaltung.

Karawanskij sagte, sie wolle zunächst das Haus kennenlernen, wegen des Pharmaskandals sei allerdings ein Krisenmanagement notwendig. "Die Zeit drängt ja in gewisser Weise", sagte sie. Ihr sei es jetzt vor allem wichtig, Sicherheit zu schaffen und Aufklärung zu betreiben. "Gesundheit ist keine Ware", betonte die 38-Jährige.