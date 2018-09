Brandenburgs Ministerpräsident in China

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) beginnt am Montag mit dem Besuchsprogramm seiner China-Reise. In der Hauptstadt Peking steht unter anderem ein Treffen mit dem Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele 2022 auf dem Programm.

Ziel der Reise ist vor allem ein Ausbau der Kooperation mit Brandenburgs Partnerprovinz Hebei. Obwohl Brandenburg ein kleines Bundesland sei, gebe es ein großes Interesse von chinesischer Seite, so Woidke. Vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und erneuerbare Energien sehe er viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Hebei umschließt Peking so wie Brandenburg Berlin. Allerdings hat die Region Hebei fast so viele Einwohner wie ganz Deutschland. In der Provinzhauptstadt Shijiazhuang wohnen über zehn Millionen Menschen.