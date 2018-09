Theo Katz Berlin. Dienstag, 18.09.2018 | 14:54 Uhr

Vielleicht möchte der Herr(enmensch) noch ein paar Rosen auf den Weg gestreut haben?

"Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt Ja und Amen – aber gern!

Hier habt ihr mich – schlagt mich in Fetzen! Und prügeln sie, so lobt den Herrn.

Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft! Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft."

-- Tucholsky 1931